Через 2-3 года россияне забудут об очередях в детские сады?

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Проблема очередей в российские детские сады будет решена через два-три года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. По ее словам, в детские сады сейчас стоит очередь из 68-69 тысяч детей, хотя еще пять лет назад ожидающих были миллионы.

«К сожалению, у нас в стране уже довольно долго решается проблема доступности дошкольных образовательных организаций, но решается она успешно. Еще пять лет тому назад очередь зашкаливала за 2 миллиона, то сейчас речь идет о 68-69 тысячах мест, которых не хватает. В некоторых регионах проблема решена полностью, в некоторых родители до сих пор стоят в очереди», - рассказала Татьяна Волосовец.

Осенью в Госдуме могут принять законопроект, который позволит родителям записывать старших и младших детей в один и тот же детский сад. Документ уже прошел первое чтение.

«Все родители, которые хотят получить место в детском саду, пользуются электронной очередью. Там просто перенастроят, чтобы появилась еще одна графа, где надо указать, куда ходит старший ребенок, чтобы младший попадал туда же. В этой идеи нет ничего такого, что дало бы регионам тратить дополнительное финансирование. Если дети идут в соседние детские сады или в один, то по деньгам получается одно и то же», - рассказала Татьяна Волосовец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/