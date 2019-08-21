Автоэксперт возложил вину за рост цен на автомобили на правительство

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Резкое подорожание автомобилей в России ожидается в 2020 году. Это произойдет из-за сокращения государственной поддержки сектора. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.

С 1 января следующего года прекращает действовать договор между производителями автомобильных компонентов и Минпромторгом. Ранее этот документ давал государственную поддержку тем фирмам, которые ввозили импортные компоненты, но сборку готовых авто производили в России.

«Ни каких нулевых пошлин на ввозимые компоненты речи уже нет. Естественно, это приведет к возрастанию стоимости компонентов. Рост будет зависеть от таможенной пошлины. У некоторых деталей на 5%, у других на 7% или даже 12%. Это приведет к повышению цен. Особенно это будет заметно у тех компаний, у которых низкая локализация, вроде Toyota, например. Хотя и у Renault и Volkswagen с высокой локализацией тоже есть импортные компоненты», - рассказал в интервью радио Sputnik Игорь Коровкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/