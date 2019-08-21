В Госдуме предложили создать спецслужбу по защите прав животных

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать специализированную полицейскую службу по защите прав животных, соответствующее предложение парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению депутата, создание подобного подразделения на базе МВД стало бы четким сигналом для гуманизации государственного отношения к животным, помогло бы обществу учиться ответственному отношению к питомцам.

Инициатива здравая но требует тщательной подготовки кадров, заявил в интервью радио Sputnik российский теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

«Здравая мысль, вопрос - найти деньги на это и грамотных компетентных сотрудников этой полиции, потому что их, безусловно, нужно готовить. Это не просто, это совершенно другой ракурс, это надо разбираться в животных, надо разбираться в их характере. Уровень подготовки у этих полицейских должен быть достаточно высок. Если просто постовые будут этим заниматься, толку никакого не будет. Это серьезная задача, ее нужно очень тщательно проработать. Рынок нелегальной торговли животными нужно не просто отслеживать, а его нужно просто давить на корню, потому что мы просто убиваем собственное будущее, будущее наших детей, торгуя животными. Животные - часть экосистемы, они не просто так из нее изымаются. Изъятие без последствий не бывает», - сказал Иван Затевахин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/