Найдено решение проблемы точечной застройки городов?

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Ограничение высотности в конкретных дворах и районах может стать решением проблемы точечной застройки российских городов. Об этом в интервью радио Sputnikрассказал председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. По его словам, если будет принят норматив и будет ограничена максимальная высотность жилых домов, то это разгрузит дороги и уменьшит давление на инфраструктуру.

«Последние 15 лет в городах была популярная точечная застройка. Выстраивались дома большой высотности, в которые заселялось много людей и появлялось много машин вокруг. Это приводило к большой потребности в инфраструктуре, которая оставалась прежней. В результате точечная застройка стала бедствием для администрации и жителей городов, но для инвесторов это было очень выгодно, поскольку можно было продавать больше квартир», - пояснил эксперт.

Об ограничении высотности в городах уже давно идет разговор, однако пока нет документа, который строго запрещал строить выше какой-нибудь отметки. Последний подобный текст на эту тему – это «стандарт комплексного развития территорий». Его разработали вместе с Министерством строительства. Согласно документу, рекомендуется не возводить жилые дома выше 9 этажа.

Но пока это только рекомендация, и у нее есть противники.

«Однозначно, что застройщики коллегиально выступят против этой идеи. Их выступление будет эффективным, поскольку жилищное строительство является одним из локомотивов экономического развития страны целиком и конкретных регионов в частности», - уверен Иван Андриевский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/