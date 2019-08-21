Владимир Синяговский: Российский флаг – наша национальная гордость...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с праздником государственного флага страны.

"Уважаемые земляки, дорогие друзья! Примите искренние поздравления с днем Государственного флага Российской Федерации!

Вот уже несколько десятилетий одним из государственных символов нашей страны является триколор, который имеет глубокие исторические корни и служит неразрывной нитью, объединяющей всех россиян, все регионы нашей необъятной страны.

Российский флаг – наша национальная гордость, любовь к родине. А родина - это в первую очередь не государство, а наши родные места, где родились и росли, это наши семьи, друзья и близкие люди.

Российский флаг побывал в открытом космосе, на Северном и Южном полюсах, высочайших вершинах континентов, пересек все моря и океаны. Без него не проходит ни одно значимое мероприятие - от подписания важных документов до международных турниров и Олимпиад.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."