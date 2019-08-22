Многодетным семьям могут снизить подоходный налог

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В Госдуме России предложили втрое снизить подоходный налог для многодетных матерей. Депутат Виктор Зубарев считает, что показатель надо сократить с 13 до 4%. По замыслу автора инициативы, льготный налоговый режим должен распространяться на многодетных матерей по их основному месту работы. В качестве пилотных регионов выбраны Хакасия, Забайкальский край, Тува, Курганская и Еврейская автономная области и Республика Алтай. По экспертным оценкам, именно там многодетные семьи сталкиваются с наибольшей угрозой ограничения доступа к экономической и социальной сферам.

Не нужно ограничиваться только экспериментальными регионами, такую практику нужно ввести по всей стране, заявила в интервью радио Sputnik

член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Хотелось бы надеется на серьезную поддержку в правительстве. Хотелось бы предоставить каждой многодетной семье, независимо от места проживания, такой вычет. А так же предоставить такой вычет малоимущим, потому что у нас получается, что люди, не получающие доход на одного члена семьи выше прожиточный минимум, получают пособие до прожиточного минимума, и вынуждены 13% налога с этого оплачивать. Это просто нелепо. Получается, мы, с одной стороны, забираем в казну средства, с другой стороны, из другого кармана казны, даем пособия таким гражданам. Было бы логично просто сразу освободить их от налога до того периода, пока их доходы не превысят прожиточный минимум», - считает депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/