«Услышали слабый писк»: как искали девочку в нижегородском лесу

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Найденную в лесу пятилетнюю девочку доставили в Нижний Новгород. Изначально состояние ребенка было тяжелое, сейчас оценивается как средней степени – у нее истощение и переохлаждение. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала главный информационный организатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева.

Ранее спасатели обнаружили девочку в лесу под Нижним Новгородом. Она ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. Все это время девочка пробыла в лесу одна. В поисках принимали участие около 700 человек, военные, спасатели и волонтеры, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.

В интервью радио Sputnik главный информационный организатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева рассказала, как все произошло и как велись поиски девочки.

«Девочка сейчас перевезена в Нижний Новгород, Нашли ее в двух километрах от деревни, от которой она пропала. Девочка находилась в буреломе, сидела полулежа на сухих ветках. Две наших группы вышли на прочес, встретились у исходного квадрата. В этот момент услышали слабый писк, сначала даже не поняли, что это ребенок – было похоже на птицу. Стали работать на отклик, девочка издалека им отозвалась, чем ближе они подходили, тем громче она была. Первое, что попросила девочка, когда ее нашли – попить, сказала: «Хочу тортик». Ребята дали ей небольшое количество воды, банан, укутали ее в спасательное одеяло, в кофту, вынесли в штаб. Дальше ее приняла карета скорой помощи, медики. Она была доставлена вместе с мамой в больницу. Мама находилась дома, в лес она не выходила, потому что находится на восьмом месяце беременности», – сказала Надежда Ермолаева.

Девочка была с бабушкой в гостях у родственников. Мама находилась дома, в другом городе, папа – на заработках.

«Девочка была с бабушкой, там были ее тетя и дядя. Утром они вышли в лес, ходили вместе с девочкой, в обед пришли. Покушали, отдохнули и решили повторно пойти в лес. Девочка сказала, что устала и не пойдет, осталась с дядей. Это было стечение обстоятельств. Дядя отвлекся, девочка в этот момент вышла из дома. Когда вернулись бабушка и тетя, не нашли девочку в огороде и в ближайших местах, сразу же подали заявление в полицию, и начались масштабные поиски», – сказала Надежда Ермолаева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/