/В России/

По данным экзитпола с небольшим отрывом лидирует действующий глава государства Рауль Хаджимба. Вторым идёт Алхас Квициния.

Через час в Абхазии завершатся выборы президента республики.

Эти выборы можно назвать самыми тихими. Оппозиция, которая могла бы составить серьезную конкуренцию нынешней власти, раздроблена на несколько небольших групп. За девять кандидатов, наверное, уже проголосовали их сторонники и вряд ли проголосовали те, кто на выборы не собирался. «За кого тут голосовать? От перестановки слагаемых сумма не меняется. Это люди из одной колоды. Ничего нового в политике республики от их присутствия во власти не изменится. Ни один из них во время предвыборной программы не вспомнил о народе. А ведь по сути, народ и есть государство», - говорит мой собеседник Тенгиз Джопуа. Бывший сотрудник налоговой полиции, сейчас полностью отошёл от дел. Хороший экономист и отличный аналитик в поисках работы. Ещё совсем недавно он входил в одну из новых общественных движений, за которыми могло быть будущее. Но мы помним, что амбиции разрушили не только дружбу друзей и близких родственников, но даже государства.

Но вернёмся к выборам. За неделю до дня голосования встречи с избирателями проходили очень вяло. Только действующий глава государства используя административный ресурс устраивал встречи с избирателями. Его речи не особо отличались от речей его оппонентов. Впрочем, такие речи можно услышать и в российских регионах во время предвыборной гонки. Ничего нового в абхазской избирательной кампании нет. Многочисленные наблюдатели к обеду нарушений не заметили и вряд ли они заметят их и дальше. выборы идут вяло и народ ещё неделю назад говорил мне, что не намерены идти к избирательным урнам.

Сами абхазцы ждут второй тур голосования, хотя все говорит о том, что перевес на стороне Хаджимбы. Оппоненты президента утверждают, что даже если он и выиграет, они все равно выступят против него. Как и полагается настоящим оппонентам власти, они запаслись своими представителями из России, чтобы в случае чего, те могли выступить гарантом перед высокими московскими кабинетами.

Довольно интересная фигура кандидата в президенты Алхаса Квициния. Его выдвинула партия Амцахара, на которую в своё время опирался покойный президент республики Сергей Багапш. Человек, которого до сих пор в республике все вспоминают с теплотой.

Говорят у выдвиженца экс-президента республики Александра Анкваба Олега Аршба плохие шансы. В лучшем случае займёт третье место. Впрочем, есть и те, кто считает, что они выдвинули своего кандидата, чтобы оттянуть голоса у Квицинии и дать пройти Хаджимбе в первом туре.

Другой собеседник в Москве уверен, что Россия хочет сохранить кресло за действующим главой государства. «Он их вполне устраивает. Выполняет все, что ему говорят из Москвы. К новому человеку вновь надо привыкать, а тут как бы уже знакомая фигура. Надо отметить, что Абхазия за последние месяцы преобразилась. Долго пустующие дома с зияющими окнами вновь стали преображаться. В республику возвратилась жизнь. Едут туристы. В этом году число отдыхающих уже в конце июля побила прошлогодний сезон. В этом году они вновь побьют рекорды по числу гостей.

Madina Shavlokhova