Крымское или краснодарское?

/В России/

Крымские вина проигрывают краснодарским, поскольку не могут попасть на международные выставки и получить общепринятую оценку качества.

Такое мнение высказали руководитель агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев и депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

По мнению Андрея Григорьева, из-за санкций, которые наложены на российский регион, он теряет отличную возможность продвигать свою продукцию, как в России, так и за рубежом.

«Крыму, как второму по величине винодельческому региону России, гораздо тяжелее. Полуостров находится под санкциями. Из-за жесткой позиции Украины и Евросоюза невозможно участвовать в выставках с крымским вином. Но, тем не менее, есть вина, которые могли бы заинтересовать европейских взыскательных потребителей. Эти вина пока работают не на экономику виноделия в России, а на имидж. Важно, чтобы наше вино снова узнали и снова приняли в мировой клуб», - считает Андрей Григорьев.

Участие в международных винных конкурсах нужно не только, чтобы получить медаль или наклейку на бутылку, но и чтобы было проще вести переговоры с ресторанами. Андрей Григорьев пояснил, что международное признание – это очень хороший способ популяризировать российское вино внутри страны.

«Французскому производителю не нужно признание на конкурсах и выставках, чтобы продвинуть свой продукт. Российским же производителям гораздо легче вести переговоры с рестораном о попадании в винную карту, если они могут сказать, что получили на конкурсе в Лондоне медаль от журнала «Декантер». Это очень важно и это помогает продвигать свое вино внутри страны», - отметил эксперт.

Посетив виноградники вокруг станицы Натухаевской и пообщавшись с новороссийскими виноделами, Владимир Синяговский отметил, что руководство Краснодарского края создают условия для развития виноградарства и виноделия.

"В последние годы развитие получили малые фермерские хозяйства. На федеральном уровне нам следует продолжить совершенствовать законодательства для лоббирования наших российских производителей. И конечно, как кубанец скажу, что мне нравится больше Краснодарские вина," - сказал в завершении депутат Госдумы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/