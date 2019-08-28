Эксперт рассказал о восстановлении лесного хозяйства в России

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В России не хватает лесничих. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, сегодня численность лесничих составляет 23 тысячи, и данную цифру нужно увеличить. Кобылкин добавил, что это поможет бороться, в том числе, с лесными пожарами.

Потребуется не один год, а может, не одно десятилетие, чтобы восстановить то, что создавалось, начиная с Петра I, и было разрушено Лесным кодексом, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института лесоведения РАН, доктор биологических наук Андрей Сирин.

«Восстановление лесной охраны – не только решение вопроса с пожарами, это вообще решение вопроса с лесным хозяйством, с сохранением российских лесов. Сейчас лесная охрана десятикратно уменьшилась и превратилась в чиновников – никаких обходов, никакой работы лесники не ведут. В населенных регионах ключевую роль играет лесная охрана: чтобы решать проблемы пожаров в населенных регионах, где погибают люди не только в результате действий огня. Высокая смертность и от продуктов горения. Ущерб не идет ни в какое сравнение с ущербом, который дают лесные пожары в ненаселенных регионах. Прежде всего, надо решать вопрос с лесными пожарами, которые наносят ущерб здоровью и жизни людей и экономике. А потом постепенно сокращать зону контроля и начинать бороться с пожарам в ненаселенных регионах», – сказал Андрей Сирин.

Чтобы восстановить лесную охрану, придется очень много работать, добавил эксперт.

«Утрачены династии, потерян людской потенциал. Нужно восстанавливать лесное образование, чтобы молодежь шла учиться на инженера лесного хозяйства с мечтой работать в лесу», – считает Андрей Сирин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/