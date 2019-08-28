В МЧС рассказали, как ищут людей под завалами в Новосибирске

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Спасатели приступили к разбору обрушившегося здания в Новосибирске с помощью тяжелой техники, параллельно с этим, завалы обследуют кинологи. Об этом радио Sputnik рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

«Сейчас проводится разбор обрушившихся конструкций. Это большие бетонные и железобетонные конструкции их поднимают с помощью специальной техники. По оперативной информации под завалами могут находиться 2 человека. Поисковые работы также проводят кинологические расчеты МЧС», - рассказали в МЧС.

Утром в среду в Ленинском районе Новосибирска обрушилась часть здания. Это произошло во время реконструкции внешней стены. Как рассказал радио Sputnik Павел Винаков, на стройке работали 13 человек. Из них под завалами оказались четверо. Один строитель погиб, второй госпитализирован. Под завалами еще могут оставаться двое рабочих.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/