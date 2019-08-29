В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду

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Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.

Система была создана с опорой на потребности пилотов. Лазер же является абсолютно безвредным для органов зрения. Его мощность излучения в 42 раза ниже, чем у обычной лазерной указки.

Маяки с лазерами будут находиться на летном поле по обеим сторонам от взлетно-посадочной полосы. И будут использовать при туманах, низкой облачности и дождях.

Источник: РИА Новости