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В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Система была создана с опорой на потребности пилотов. Лазер же является абсолютно безвредным для органов зрения. Его мощность излучения в 42 раза ниже, чем у обычной лазерной указки.
Маяки с лазерами будут находиться на летном поле по обеим сторонам от взлетно-посадочной полосы. И будут использовать при туманах, низкой облачности и дождях.
Источник: РИА Новости