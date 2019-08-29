Губернатор Приморья рассказал, когда отменят режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Приморском крае могут отменить уже к воскресенью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал губернатор Олег Кожемяко. По его словам, перед выходными в регионе ожидаются сильные осадки, но местные власти к ним готовы и не ждут критических последствий.

«Мы проводим совещания оперативных штабов утром и вечером. Ситуацию с паводком знаем, она управляема. Каких-то критических последствий пока не наблюдаем. Несмотря на ливневые осадки, которые приближаются в пятницу, я думаю, что эту ситуацию мы пройдем. Спецтехника будет расставлена на местах, главы муниципальных образований знают, что надо делать. Надеюсь, что в воскресенье режим ЧС в Приморском крае отменим», - сказал губернатор.

Ранее во Владивостоке и еще 15 муниципальных образованиях ввели режим ЧС. За двое суток в Приморье выпала месячная норма осадков, что привело к повышению уровня рек и подтоплению жилых домов.

Подобные наводнения в России теперь будут происходить чаще, но пока еще рано говорить о том, что их вызвало глобальное потепление. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод, заместитель директора Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Идет разбалансировка системы. Чередуются резкие маловодья с сильными наводнениями. Мы ощущаем, что система разбалтывается, но сделать из этого вывод о том, что это теперь элемент нашей жизни пока мы не можем. На таких коротких временных участках, как несколько десятков лет, при наличии двух-трех наводнений, сложно сделать вывод, что мы живем в эпоху другого климата», - уверен эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/