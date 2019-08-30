Эксперт: продление школьных каникул приведет к «болтанию по улицам»

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Перенос начала учебного года на 1 октября не даст ученикам ни возможность подзаработать, ни съездить на отдых. Наоборот, такой перенос несет только негативные последствия. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Напомним, предложение продлить летние каникулы на месяц было вненсено на рассмотрение Госдуму. Инициатива принадлежит депутату Василию Власову. По его мнению, это позволит ученикам дополнительно подзаработать или съездить на отдых.

В российских реалиях сентябрьский отдых - не лучшая затея, считает Сергей Комков.

«В сентябре не такая уже и благоприятная погода для отдыха в России. Отдохнуть в более теплых регионах могут себе позволить 3-5% населения. А что будут делать остальные 95%? Они будут болтаться на улице. Мы очень много обсуждали эту тему и пришли к выводу, что пусть лучше дети в сентябре будут заниматься образовательной деятельностью, а не болтаются по улице», - отметил Сергей Комков.

Студентам тоже не много пользы от продления каникул, считает руководитель молодежного направления Headhunter Ирина Святицкая. По ее словам, это не лучший способ трудоустройства. Есть другие варианты для студентов.

«Надо сделать расписание в учебных заведениях более гибким. Надо или освобождать пару дней на неделе под работу, или занимать учебой только первую половину дня, чтобы вторую студент подрабатывал. Если у него будет полное понимание графика учебы на ближайший учебный год, тогда он сможет договариваться с работодателем не только на летнее время, но и на весь год», - Ирина Святицкая.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/