В Новороссийске двенадцать иностранцев получили российское гражданство

/В России/

В преддверии 300–летия со дня образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД России состоялась торжественная церемония приема иностранцами гражданство Российской Федерации.

Мероприятие провел начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Новороссийску подполковник полиции Дмитрий Кушнир при участии членов Общественного совета при Управлении.

В большом зале Управления перед Государственным флагом присягу гражданина Российской Федерации приняли двенадцать иностранных граждан.

Дмитрий Михайлович поздравил всех присутствующих со знаменательным событием, отметив, что быть гражданином Российской Федерации почетно и значимо.

В этот день благодарность в адрес сотрудников полиции поступила от семейной пары, переехавшей в город – герой Новороссийск из ближнего зарубежья. Евгения Юрьевна и Владимир Владимирович признались, что событие принятия гражданства для них очень значимое и долгожданное.

- Сотрудники отдела по вопросам миграции всегда вежливо и понятно разъясняли вопросы, связанные со сбором документов необходимых для принятия нами гражданства, консультировали по телефону и оказывали поддержку. В преддверии профессионального праздника хочется поблагодарить коллектив отдела и пожелать такого же грамотного и профессионального исполнения своих служебных обязанностей.

В завершении мероприятия граждане Российской Федерации приняли участие в движении #МыГражданеРоссии и сфотографировались на фоне Государственных символов.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18125233/