Зарплата в киловаттах: в каких регионах самая дешевая электроэнергия?

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Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра возглавили рейтинг регионов с самой дешевой электроэнергией. Жители этих регионов могут купить больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату. Меньше всего могут купить жители Республики Калмыкия. Об этом сообщают СМИ. В топ-10 рейтинга также вошли Мурманская область, Сахалинская область, Красноярский край, Республика Хакасия, Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ. При этом в трех регионах – Сахалинская область, Москва, Ненецкий автономный округ – цена электроэнергии выше среднероссийской, но она остается доступной для населения из-за высоких зарплат. Напомним, средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более 4 рублей за киловатт в час (кВт/ч).

Властям нужно либо удешевлять электроэнергию, либо повышать зарплаты, прокомментировал в интервью радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин.

«Я бы обратил внимание на вторую половину этого рейтинга, в которой отражены данные о слишком низких доходах и о слишком дорогой электроэнергии. То есть власть должна двигаться с обеих сторон. Средняя полоса России – Ивановская, Рязанская, Тамбовская области – имеют не такие высокие доходы, но при этом там есть источники электроэнергии. Почему Иркутская область выбилась в лидеры? Потому что там существует Братская ГЭС. ГЭС остаются самыми низкими по себестоимости. Но у нас есть огромное количество и атомных электростанций, которые сосредоточены в основном на западе. Государство должно вмешиваться, но не должно регулировать цены. Цены должны диктоваться рынком в пределах тех цифр, которые устанавливает государство. В программу атомных электростанций нужно включать и регионы средней полосы. Там идет просто провисание, так как там нет дешевой электроэнергии», – рассказал Павел Шипилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/