Дачное «самовольничество» можно будет узаконить?

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Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю. С 16 сентября вступят в силу поправки в ФЗ «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Это позволит владельцам земельных участков получить в собственность землю, которую они заняли незаконно.

Нельзя рассматривать использование этих поправок, как возможность подсуетиться и увеличить площадь своих земельных участков, объяснила в интервью радио Sputnik представитель Федеральной Кадастровой палаты Марта Галичева.

«Узаконить небольшое количество территории можно в случае, если собственник используют землю более 15 лет, нет посягательств со стороны соседей, нет претензий со стороны органов власти. Площадь прирезаемой территории должна быть не более 10% от размера законного участка. Как правило, это условная одна сотка. Важно понимать, что нужно будет доказать, что участком действительно пользовались, а не побежали переставлять забор после вступления в силу поправок», – рассказала Марта Галичева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/