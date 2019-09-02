Выплата накопительной пенсии: что изменится?

/В России/

Если вы в ближайшее время выходите на пенсию, подождите с оформлением накопительной части до принятия новой нормативной базы. Тогда будет возможность получить более крупные суммы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить порог пенсионных накоплений, ниже которого пенсионер будет получать всю накопленную пенсию сразу, а не в виде ежемесячных выплат. Напомним, сейчас получить всю пенсию единовременно можно только в случае, если рассчитанная накопительная часть на день назначения меньше 5% от суммы общей пенсии.

Изначально норма о пороге в 5% была введена, чтобы ПФР не создавал множество почти пустых счетов, объяснил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

«У людей немного денег на счетах, но их все равно обслуживают, тратят на это деньги. Например, у человека на счету несколько тысяч рублей, ему должны выдавать их ежемесячно в течение 21 года. Это размазывается на 240-252 выплаты – сумма в условные 100 рублей не очень интересна. Ведение счета обходится ПФР дороже, чем выплаты. Поэтому было принято решение ввести некий порог и выдавать суммы сразу», – рассказал Сергей Звенигородский.

Это хорошо и для людей – они получат более крупные суммы, и для ПФР – повысится эффективность по ведению счетов. Однако всегда есть поле для мошенников, предупреждает эксперт.

«Мошенники всегда знают суммы, человеческий фактор никто не отменял. С ними надо решать вопрос по-другому. Обычно они обезличивают счета. Если проводятся нетипичные для человека операции, желательно сделать время авторизации для банка от суток до трех. Чтобы банки держали деньги на проверке, мошенник не мог вывести деньги, а у человека было время отменить платежи, которые прошли без его ведома. Тогда мошенники исчезнут на 90-95%, ведь основной фактор для них – время», – считает Сергей Звенигородский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/