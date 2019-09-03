Анатолий Русин: Газификация северной части Туапсинского района государственная задача

/В России/

Прием жителей, который 3 сентября провел депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский, наглядно показал, что вопросы, волнующие людей сегодня, тесно связаны с реализацией региональных и федеральных программ, требующих решения на государственном уровне.

Вопрос газификации северных территорий района, который озвучил житель села Кривенковское Александр Пожидаев, сегодня является вопросом номер один и в общей работе администрации района. Как сказал в ходе приема глава муниципалитета Анатолий Русин, тема проведения природного газа в северные поселения очень важная, но в то же время сложная. Данная ситуация обусловлена большой отдаленностью населенных пунктов северной части района, сложным рельефом, а также отсутствием до недавнего времени источника газификации Вельяминовского, Георгиевского, Шаумянского и Октябрьского сельских поселений.

В 2018 году введена в эксплуатацию газораспределительная станция «Север», от которой, согласно схеме газификации, должны газифицироваться северные поселения Туапсинского района. Схема газификации предусматривает строительство газопровода высокого давления от ГРС «Север» до самых отдаленных населенных пунктов района, от которого появится возможность развития распределительных сетей среднего и низкого давления. Первым этапом было намечено строительство газопровода протяженностью 25 километров до Кривенковской и Георгиевского. Однако из-за того, что северные поселения относятся к дотационным, реализация такого масштабного проекта в рамках долгосрочной целевой краевой программе «Газификация Краснодарского края» не представляется возможной. Администрацией района было направлено обращение в администрацию края о включении в программу газификации 2020 года строительства первого этапа газопровода высокого давления за счет собственных средств.

- Решать этот вопрос нужно на государственном уровне, - прокомментировал ход дальнейших действий Владимир Синяговский. – Для этого необходимо подготовить полный пакет документов, включающий схему строительства газопровода, начальные и конечные точки его прохождения. А я со своей стороны буду работать по продвижению этой темы и ее положительного решения. Уровень газификации Туапсинского района сегодня оставляет желать лучшего. Конечно, причины тому объективные, связанные, в том числе, и с рельефом. А потому мы не должны упускать ни одной возможности наращивания темпов газификации.