Экономист оценил условия перехода на четырехдневку

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Повышение доходов населения и рост производительности труда. Такие условия нужны для перехода на четырехдневную рабочую неделю, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. То, что на первом этапе производительность, а потом уже количество отработанных дней – некорректная постановка вопроса, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Можно работать много, а результат иметь отрицательный. Повышение или снижение трудовой нагрузки в большей степени зависит от состояния рынка труда: есть востребованность работников в таком количестве, которое у нас есть, или нет. Если нет, снижение количества отработанных часов целесообразно. Так поступали западные страны: чтобы сохранять занятость на рынке труда без ожиданий глобального повышения производительности труда и роста доходов, они снижали количество отработанных часов», – сказал Александр Сафонов.

По словам эксперта, пока нет общеэкономических предпосылок для перехода на четырехдневную рабочую систему – «экономический подъем, вопросы, связанные с занятостью на повестке дня в стране не стоят».

Напомни, переход на четырехдневную неделю поддерживают 53% россиян, 34% не видят в этом необходимости. Изначально идею перехода на сокращенную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/