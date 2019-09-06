Герман Клименко развеял слух об окончании IP-адресов в России

/В России/

Россияне не заметят окончания IP-адресов в стране. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, окончание количества адресов - это глубоко техническая проблема, которая никак не скажется на наших пользователях.

«Постоянно возникают слухи, что IP-адреса закончатся. Не надо нервничать, этого не произойдет. Возможно, изменится технология, адреса станут чуть длиннее. Никто из нас этого не заметит, поскольку 99% потребителей интернет не представляет поиск с точки зрения IP-адресов. Для нас есть только названия сайтов. Окончания количества адресов – это глубоко техническая проблема, которая никак не скажется на наших пользователях», – рассказал в интервью Герман Клименко.

Об окончании IP-адресов ранее рассказали в RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). Эта компания – одна из пяти региональных интернет-регистратур, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке. Там сообщили, что к концу сентября закончатся IP-адреса самого распространенного протокола – IPv4. Однако, как рассказал радио Sputnik, Герман Клименко, если кончатся адреса одного протокола, то начнут действовать новые, с большим количеством цифр.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/