Психолог объяснил, как финансы влияют на брак

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Финансовые проблемы способствуют разводу и развалу семьи. Людей не останавливает даже общая ипотека, рассказал в интервью радио Sputnik психолог Сергей Ланг.

По данным Росстата, россияне стали реже разводиться. С января по июль 2019 года в России на тысячу браков приходился 621 развод. В прошлом году – 705 разводов на тысячу новых пар. Эксперты связывают это со снижением доходов населения – людям выгоднее вести совместный быт. Больше всего разводов зафиксировали в Ленинградской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области. Меньше всего – в Чечне, Ингушетии, Туве, Дагестане и Северной Осетии.

«Очень много разводов происходит именно в тот момент, когда в семье начинаются финансовые проблемы. Деньги укрепляют стабильность в жизни, препятствуют возникновению скандалов, каких-то конфликтов. Любая женщина ждет от мужчины, что он будет содержать семью, поэтому, когда начинаются финансовые проблемы, жена начинает винить в этом мужа. В итоге отношения могут до такого момента, что у людей просто пропадают любовь, уважение, доверие. Такое происходит не у всех, но финансовые проблемы способствуют разводу и развалу семьи», – сказал Сергей Ланг.

Не останавливают даже ипотеки, отметил психолог.

«Многие клиенты обращаются ко мне, когда они уже в разводе, но живут вместе в разных комнатах, потому что у них совместная ипотека. Бывает, что уже каждый приводит нового партнера, и они живут в одной квартире», – рассказал Сергей Ланг.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/