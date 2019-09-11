Представительная делегация государственных деятелей Республики Беларусь едет в Геленджик

/В России/

19 и 20 сентября в нашем городе будет проходить 59-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства.

Тема заседания – «Модельное законотворчество в Союзном государстве». Ранее этот вопрос рассматривался на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. После чего Депутаты решили вынести его на широкое обсуждение и дополнительно проработать в рамках постоянно действующего семинара.

Ожидается, что в семинаре примут участие порядка 50 человек из России и Беларуси (в состав белорусской делегации войдут порядка 20 человек). Это депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, органов межгосударственных образований, министерств и ведомств Беларуси и России, органов власти Краснодарского края, ведущие юристы и эксперты в области права, журналисты.

В ходе заседания обсудят целесообразность разработки модельных законов в рамках Союзного государства, правовые основания, возможные формы и приоритетные сферы модельного законотворчества. По итогам мероприятия будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств и другим заинтересованным структурам.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик