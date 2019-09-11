Чем еще запомнится бархатный сезон в Геленджике?
Те, кто не успел на масштабное открытие Бархатного сезона, не расстраивайтесь. Впереди еще много интересных мероприятий ждут жителей и гостей курорта.
13 сентября с 11.00 до 13.00 – Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Краснодарского края
С 13 по 15 сентября – Праздник шансона «Бархатная осень в Геленджике», с участием звезд:
-13 сентября выступят Виталий Аксенов и группа «Лесоповал» на Центральной площади, начало в 18.00
-14 сентября – Афина, Сергей Любавин
-15 сентября – Владислав Медяник, Виталий Аксенов
14 сентября в 12.00 и 15 сентября в 9.00 – Забег Swimrun Геленджик (на Центральной набережной)
17 сентября:
с 19.00-22.00 – Автопробег «Чистая страна» Концертные программы
в 19.00 в ДК – Творческая встреча с народным артистом СССР Василием Лановым
17- 20 сентября – фестиваль по футболу среди ветеранских команд «Мы еще повоюем» (в течение дня с. Дивноморское, стадион «Юность»)
20 сентября:
в 19.00 – ретро дискотека на Ярмарочной площади
в 20.00 – дискотека на Центральной площади
21и 22 сентября с 11.00 до 22.00 пройдут концертные программы на Центральной площади
22 сентября – «Порше шоу» в течение дня на набережной напротив отеля «Приморья»
С 26 сентября по 2 октября в акватории геленджикской бухты будет проходить открытая крейсерская регата «Белые паруса»
27 сентября:
19.00 ретро дискотека на Ярмарочной площади
20.00 – дискотека на Центральной площади
28 сентября:
В течение дня - физкультурная акция «День ходьбы» (Центральная площадь)
11.00-14.30 Концертные программы на Центральной площади
15.00-18.00 Открытый городской фестиваль казачьей песни «Братья казаки» (Центральная площадь)
18.30-22.00 – Концертные программы (Центральная площадь)
29 сентября:
В течение дня в отеле «Приморье» пройдет первый этап конкурса шеф-поваров «Золотой половник»
11.00-22.00 Концертные программы (Центральная площадь)
20.00 – Фестиваль огня, света и мыльных пузырей (площадь им. Н.Ф. Погодина)
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик