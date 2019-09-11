Чем еще запомнится бархатный сезон в Геленджике?

/В России/

Те, кто не успел на масштабное открытие Бархатного сезона, не расстраивайтесь. Впереди еще много интересных мероприятий ждут жителей и гостей курорта.

13 сентября с 11.00 до 13.00 – Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Краснодарского края

С 13 по 15 сентября – Праздник шансона «Бархатная осень в Геленджике», с участием звезд:

-13 сентября выступят Виталий Аксенов и группа «Лесоповал» на Центральной площади, начало в 18.00

-14 сентября – Афина, Сергей Любавин

-15 сентября – Владислав Медяник, Виталий Аксенов

14 сентября в 12.00 и 15 сентября в 9.00 – Забег Swimrun Геленджик (на Центральной набережной)

17 сентября:

с 19.00-22.00 – Автопробег «Чистая страна» Концертные программы

в 19.00 в ДК – Творческая встреча с народным артистом СССР Василием Лановым

17- 20 сентября – фестиваль по футболу среди ветеранских команд «Мы еще повоюем» (в течение дня с. Дивноморское, стадион «Юность»)

20 сентября:

в 19.00 – ретро дискотека на Ярмарочной площади

в 20.00 – дискотека на Центральной площади

21и 22 сентября с 11.00 до 22.00 пройдут концертные программы на Центральной площади

22 сентября – «Порше шоу» в течение дня на набережной напротив отеля «Приморья»

С 26 сентября по 2 октября в акватории геленджикской бухты будет проходить открытая крейсерская регата «Белые паруса»

27 сентября:

19.00 ретро дискотека на Ярмарочной площади

20.00 – дискотека на Центральной площади

28 сентября:

В течение дня - физкультурная акция «День ходьбы» (Центральная площадь)

11.00-14.30 Концертные программы на Центральной площади

15.00-18.00 Открытый городской фестиваль казачьей песни «Братья казаки» (Центральная площадь)

18.30-22.00 – Концертные программы (Центральная площадь)

29 сентября:

В течение дня в отеле «Приморье» пройдет первый этап конкурса шеф-поваров «Золотой половник»

11.00-22.00 Концертные программы (Центральная площадь)

20.00 – Фестиваль огня, света и мыльных пузырей (площадь им. Н.Ф. Погодина)

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик