Депутат Старовойтов вновь предлагает наказывать чиновников за оскорбление граждан

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Если есть уголовная ответственность для граждан в случае оскорбления чиновников, должна быть зеркальная норма – наказание для чиновников за оскорбление в сторону граждан. Так в интервью радио Sputnik прокомментировал свой законопроект депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Старовойтов. Ранее депутат предложил штрафовать должностные лица от 500 тысяч до 3 млн. рублей за оскорбление граждан, а также ввести уголовную ответственность за угрозу или применение физического насилия.

«Небольшая предыстория: данный законопроект вносился еще в конце апреля 2019 года, тогда СМИ широко обсуждали, однако профильный комитет Госдумы вернул данный законопроект, в связи с тем, что необходимо было получить отзыв правительства и Верховного суда. Мы получили негативные отзывы. Те элементы, которые были указаны, достаточно далеки от действительности. Окончательное решение за парламентом РФ, поэтому мы вносим данный законопроект. Если большинство депутатов данный законопроект ЛДПР не поддержат, мы пойдем по альтернативному пути – будем добиваться отмены статьи 319 УК РФ, в которой предусмотрена ответственность за оскорбление должностных лиц. Именно эта статья и побудила нас внести этот законопроект. Мы считаем, что если есть уголовная ответственность для граждан в случае оскорбления в отношении чиновников, должна быть зеркальная норма – наказание для чиновников за оскорбление в сторону граждан», – сказал Александр Старовойтов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/