Назван самый эффективный способ обезопасить свой депозит

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В России стоит вкладывать деньги только в банки, которые защищены системой страхования вкладов. Это наиболее простой способ обезопасить свои деньги, считает кандидат экономических наук Юрий Юденков. В интервью радио Sputnik он поделился советами, на что стоит обращать внимание при оформлении вкладов и кредитов в российских банках.

«Вы принесли в банк свои деньги на хранения. Первым делом надо убедиться, что банк входит в систему страхования вкладов. Это можно узнать в самом банке или на сайте Агентства по страхованию вкладов. Тогда у вас есть возможность, в случае банкротства банка, вернуть себе назад сумму до 1 миллиона 400 тысяч. Возврат происходит быстро. За две недели вы получите назад свои деньги. Если вы положили в банк большую сумму, то ее могут вернуть не всю», - пояснил эксперт.

Если вы хотите оформить вклад на сумму, которая превышает застрахованные 1 миллион 400 тысяч, то экономисты советуют выбрать одну из двух стратегий: или класть деньги в большой и проверенный банк из ТОП-10 кредитных организаций, или разделить свои деньги по разным банкам в пределах застрахованной суммы.

Тем же россиянам, которые хотят оформить займ в банке, Юрий Юденков советует смотреть не только на кредитную ставку. В интервью радио Sputnik он рассказал о моментах, которые скрыты в глубине кредитного договора, но могут испортить вам жизнь, если на них не обратить внимание.

«Здесь надо понять вот такие моменты: когда меняется процентная ставка по кредиту и как меняется график платежей, если вы начинаете гасить кредит досрочно. Ну и самое главное - после того, как вы погасили кредит, надо обязательно взять справку из банка, что банк к вам никаких претензий не имеет, и вы все обязательства перед банком выполнили», - рассказал экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/