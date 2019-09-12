Кто виноват в засилье фальсификата на рыбном рынке? Спросили у эксперта

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На российском рыбном рынке присутствует до 70% фальсификата, который не отвечает требованиям нового технического регламента. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, виноваты в этом специалисты из «Роспотребнадзора» и владельцы торговых сетей.

«У нас на рынке присутствует до 70% фальсификата, когда за треску выдают минтай, пикшу или прочие прелести этого нерегулируемого и неконтролируемого рынка. Определить самому, какой рыбы это филе и что находится внутри - невозможно по определению. Это не сможет определить даже ихтиолог», - рассказал эксперт по рыбному рынку.

С 1 сентября 2019 года в России должен был заработать новый технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Сам документ был принят еще в 2016 году, но производителям и контролирующим органам было дано время на подготовку к переходу на новые правила. Однако этот переход, был провален, рассказал радио Sputnik Александр Савельев.

«Вы же не будете отправлять каждую свою покупку в лабораторию и за дорого делать анализы, соответственно, вы должны опираться на совершенно понятные и четкие правила. Они и изложены в техническом регламенте о безопасности рыбы и рыбной продукции. Этот документ позволяет иметь ответ на 3 главных вопроса: что это за рыба, где она выловлена и когда. Нужно заставить государственные органы, чтобы они исполняли свои обязанности, и технический регламент заработал», - пояснил Александр Савельев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/