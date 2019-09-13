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Не сажать, а поощрять. Найден новый способ исполнить «майские указы»

В Госдуме предложили списывать долги регионам, которые будут выполнять «майские указы» президента. Об этом радио Sputnik рассказал член Комитета по бюджету Госдумы РФ Евгений Федоров. По его словам, надо сажать в тюрьму тех, кто не выполняет указ Владимира Путина, но законодательно сделать этого нельзя, значит, людей надо поощрять к выполнению. 

«Мы предлагаем такую инициативу для стимулирования и мотивирования регионов по исполнению «майских указов» президента. Вы знаете, что эти указы носят рекомендательный характер, а лучше было бы, чтобы они исполнялись силой закона. Лучше, чтобы сажали в тюрьму людей, которые не исполняют указы президента, но Конституция и законодательство этого не позволяет. Раз так, то хотя бы надо запускать механизмы стимулирования и поощрения», - считает депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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