Делягин нашел противоречия в экономических прогнозах Грефа

/В России/

Глава Сбербанка Герман Греф не ошибается в том, что Россию ждет качественно новый кризис, но он не прав в том, что это будет сырьевой шок. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Ранее Греф заявил, что у России впереди «сырьевой шок» из-за снижения потребления нефти и очень низких цен. Глава Сбербанка назвал это «завтрашним» кризисом и посоветовал не готовиться к «вчерашним». По словам Михаила Делягина, в заявлении главы Сбербанка есть противоречия.

«Греф противоречит сам себе. С одной стороны он говорит про то, что надо готовиться к нефтяному шоку, то есть к резкому падению цен на нефть, с другой стороны он говорит, что новый кризис будет качественно новым. При этом Греф говорит о старом кризисе, то есть о падении цен на нефть, который уже был в 2008 году. Тогда цены на нефть упали с 149 долларов за баррель до 27 долларов, то есть более чем в 5 раз. То, что новый кризис будет нового типа – это правда. Но в правительстве России никто к нему не готовится, они только копят «гробовые» деньги», - считает экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/