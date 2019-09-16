Электронный отпуск: что изменится в октябре

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Электронный документооборот расширит возможности трудоустройства граждан и облегчит процесс взаимодействия с работодателем. Однако важно, чтобы бумажные и электронные документы имели одинаковую юридическую силу в Трудовом кодексе. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск. Изменения зафиксированы в Трудовом кодексе РФ. Сотрудники смогут писать заявления на отпуск и на увольнение в электронном виде. Однако для этого условия электронного документооборота должны быть прописаны в трудовом договоре. Кроме того, теперь работодатель должен будет выплачивать отпускные за три рабочих дня.

«В век цифровой экономики опираться только на бумажный документооборот абсолютно неправильно. Меняется характер рынка труда, очень часто мы встречаем удаленную занятость, когда человек находится в другом регионе и выполняет трудовые обязанности в отношении работодателя, находящегося за тысячи километров от него. Представить себе здесь стандартный бумажный документооборот невозможно, иначе такие формы не будут развиваться», – рассказал Александр Сафонов.

Эксперт отметил, что пока отказаться от бумажного документооборота не представляется возможным.

«Сейчас работодатель не всегда обладает необходимой электронной базой: есть ИП, теперь появились самозанятые. Характер взаимоотношений между ними будет строиться по принципу бумажного оборота. В перспективе работодатель сможет перевести систему кадрового учета и документооборота в электронную систему, сократить расходы на ведение бумажного документооборота. Это упростит обмен необходимыми документами с работником»,– считает Александр Сафонов.

Важный шаг – прописать в Трудовом кодексе положение, по которому бумажные и электронные документы будут иметь одинаковую юридическую силу.

«Трудовые отношения – иногда конфликтные отношения. Очень часто при разборе трудовых конфликтов в суде приходится прикладывать документы, которые свидетельствуют о характере взаимоотношений между работником и работодателем», – отметил Александр Сафонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/