В России подешевеют велосипеды

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Велосипеды в России подешевеют на 5-10% после введения обязательной маркировки. Об этом рассказал радио Sputnik заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов. По его словам, снижение цены произойдет из-за ухода с рынка нелегальных продавцов.

С 16 сентября в России стартовал эксперимент по маркировке велосипедов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь все велосипеды, продающиеся в России, должны иметь специальный код, который поможет подтвердить их подлинность. Такая мера позволит сократить количество подделок.

Эксперимент продлится до 31 мая 2020 года, следить за его эффектом будет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Заместитель генерального директора этого центра Реваз Юсупов рассказал радио Sputnik о положительных эффектах от этого проекта.

«Если упрощать, то можно говорить, что маркировка стоит 50 копеек на 1 единицу товара, то есть на один велосипед. Эти 50 копеек раскидываются по всей цепочке производства и продажи. Расчеты показывают, что для конечного потребителя, в результате этого проекта стоимость товаров должна упасть на 5-10%. На это влияет то, что с рынка уходят нелегальные продавцы и какие-то компании перестают подделывать бренды», – рассказал Реваз Юсупов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/