В Госдуме рассказали о преимуществах женщин в политике

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«Мягкая сила», настойчивость и толерантность к другим мнениям – это главные преимущества российских женщин-политиков над их коллегами мужчинами. Об этом радио Sputnik рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб. По ее словам, если женщина-политик решила продвигать какой-то вопрос, то она это будет делать «мягко, но настойчиво».

«Женщинам проще договариваться. Мы изначально более коммуникабельны и можем быть более толерантными и поставить себя на место оппонента, чтобы прикинуть его аргументы в пользу той или иной точки зрения. Женщины более мягкие в политических вопросах, но это мягкая сила скорее, чем просто мягкость. Если женщина принципиально отстаивает вопрос, то она будет добиваться его исполнения, пусть мягко, но настойчиво и последовательно», - рассказала депутат.

Большинство россиян считает, что женщины должны участвовать в политической жизни страны наравне с мужчинами. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой позиции придерживаются 81% опрошенных людей. Главным плюсом при политической работе участники опроса назвали лучшее понимание социальных проблем и хозяйственность.

«Мужчины чаще разбираются и занимаются вопросами обороны, энергетики, топливного хозяйства и даже связи. Женщины, как правило, занимаются вопросами материнства, детства, трудовым законодательством и социальными гарантиями. Есть некоторое разделение. Но, наверное, пора перестать делить нас по гендерному признаку в политике», - уверена Светлана Бессараб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/