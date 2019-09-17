«Станица растёт, люди возвращаются»: жители кубанской станицы Натухаевская развивают сельский туризм

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Команда жителей станицы Натухаевская Новороссийска Краснодарского края активно работает над реализацией флагманского проекта по созданию образовательного и туристического виноградарского кластера «Виноградорский парк».

Впервые команда представила проект в конкурсе «Инкубатор сельских инициатив», реализуемый с использованием гранта Президента РФ, и вошла в число 10 сёл, которые под руководством менторов преступили к реализации инициатив на своей малой Родине. Также станица вошла в состав 10 пилотных сёл проекта «Село. Территория развития», запущенного Общероссийским народным фронтом по инициативе РССМ.

В прошедшие выходные в Натухаевской состоялась встреча с жителями станицы, на ней присутствовали Наталья Клименко, начальник отдела сельского хозяйства администрации города-героя Новороссийск, и Анастасия Кускова, эксперт проекта ОНФ «Село. Территория развития», руководитель отдела по работе с партнерами Российского союза сельской молодежи. Вместе с главой администрации Татьяной Сюсюкой и ментором команды Аркадием Моисеевым, начальником отдела науки КубГАУ и депутатом Совета МО Кавказский район, они обсудили основные вопросы реализации проекта и посетили место планируемого «Виноградарского парка».

«Надеюсь, что эта идея пройдёт отбор и будет презентована на площадке агропромышленной выставки ?Золотая осень – 2019? – говорит Аркадий Моисеев, – Я, как ментор, считаю, что необходимо популяризировать проект на различных площадках региона, в том числе и на площадке Краснодарского регионального отделения РССМ. А проект «Село. Территория развития», в рамках которого мы развиваемся сейчас, – это отличная возможность для развития сельских территорий. Очень правильно, что в данном проекте задействованы самые разные регионы, где совсем разные и климатические условия, и уровень жизни, но цель всегда одна – развитие российской деревни, поддержка сельских жителей, развитие инфраструктуры».

В ходе встречи с сельчанами станицы Натухаевской также обсудили вопросы влияния реализации национальных проектов и государственных программ на качество жизни населения в селе. «Действующие нацпроекты и Госпрограмма «Комплексное развитие сельских населенных пунктов» представляют массу возможностей по развитию сельских поселений. Но эффективно реализовать потенциал сельской территории можно только тогда, когда у местной и региональной власти, самих жителей есть желание и единое понимание стратегии развития», – отметила Анастасия Кускова.

Основные составляющие проекта активистов Натухаевской – формирование фестивальной площадки «Виноградарский парк» и создание школы виноградарства. Также жители села планируют открытие спортивных площадок, организацию музея казачества и строительство сквера в память героям ВОВ.

Командой уже подписано соглашение намерений о сотрудничестве с болгарским селом Казашко, а также оформлен земельный участок под «Виноградарский парк» и подана заявка на природно-ландшафтный дизайн территории». Проблемным вопросом остается передача земель сельхозназначения, которые планируется использовать при реализации проекта, в частную собственность.

«Станица растёт, люди возвращаются, – комментирует Татьяна Сюсюка, – а в местных жителях видно желание развивать свою территорию. У Натухаевской много преимуществ – природные ресурсы, историческая значимость, территориально выгодное положение рядом с федеральной трассой. Вкупе с инициативностью жителей и поддержкой региональных и федеральных структур у станицы есть все шансы успешно реализовать свой проект».

Источник: Пресс-служба РССМ