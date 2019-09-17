ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах

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В МВД России сообщили, что в этом году полиция совместно с ФСБ выявила ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России. В статье "Не допустить ненависти и вражды", опубликованной в журнале "Полиция России", Ильиных сообщил, что в текущем году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах.

Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.

Ильиных отметил, что в вопросах противодействия экстремизму и терроризму выстроена эффективная система взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти на местах. "На сегодняшний день мы обладаем всеми необходимыми ресурсами – организационными, правовыми, техническими, чтобы эффективно противостоять этим негативным проявлениям", ? заключил он.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, приведенные начальником ГУ МВД по противодействию экстремизму.

«То, что МВД совместно с ФСБ выявили эти законспирированные ячейки, которые могли в любой момент перейти к террористическим действиям, получив соответствующие приказы из своих центров ? это, безусловно, большой успех. Понятно, что могло оказаться среди задач террористов: уничтожение наших граждан, уничтожение значимых объектов. То, что эти ячейки были выявлены, говорит о том, что оперативные подразделения МВД и ФСБ постоянно в работе, они получают информацию, проверяют ее, анализируют. И это позволяет пресекать деятельность людей, представляющих террористическую угрозу. Молодцы ребята ? не сидят без дела, работают, отрабатывают свой хлеб. И наши сограждане, мы все остаемся живы благодаря тому, что своевременно пресекается деятельность преступных организаций и преступных сообществ», ? сказал Михаил Игнатов.

Раньше террористы пытались построить единое государство, а сейчас пытаются развивать региональные ячейки. Есть активность ИГИЛ* в Афганистане, на Филиппинах, в Африке, в том числе попытки активизировать эту историю в России, как на Кавказе, так и в других регионах – Поволжье, Урал. ФСБ будет отслеживать это явление и вести активную борьбу. Об этом в интервью радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики CIGR (ЦИГР) Борис Рожин.

«Само государство, халифат, который они пытались строить в Сирии Ираке, было уничтожено, но группировка никуда не делась. ФСБ регулярно докладывает, что была отловлена очередная ячейка или люди, которые пересылали деньги в Сирию или Ирак. Борьба идет постоянно, это системная работа. Проблема – Северный Кавказ, но спецслужбы не дают этому укорениться. Есть активность в Поволжье, на Урале, где идет работа по вербовке через мечети, культурные мероприятия. Люди знают, как правильно пропагандировать. Переманивают людей, у которых личные, финансовые проблемы. Отдельный канал привлечения – интернет, сетевая пропаганда ИГИЛ. Они предлагают простые решение сложных проблем. Спецслужбы успешно справляются с этой проблемой. Главное – проведение образовательной политики в массах», – считает Борис Рожин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/