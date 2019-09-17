Эксперт рассказал о последствиях новых алкогольных ограничений для России

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Введение новых ограничений на продажу алкоголя в России никак не повлияет на количества выпиваемого спиртного, но негативно скажется на малом бизнесе. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме готовят законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. По данным издания, эта идея уже «концептуально» поддержана в правительстве.

Этот законопроект – популизм, не имеющий отношения к борьбе с потреблением алкоголя в России, заявил в интервью радио Sputnik Вадим Дробиз.

«Никакого отношения к снижению потребления алкоголя этот законопроект не имеет. Никакой разницы 5 магазинов рядом с вашим домом продают алкоголь или 1. Если один будет, то он всю выручку и получит. Это укрупнение магазинов, сокращение числа рабочих мест и удар по малому бизнесу. Количество магазинов не увеличивает количество потребления алкоголя», - уверен Вадим Дробиз.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/