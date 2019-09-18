Юрист объяснила, почему невозможно запретить ранние браки в России

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Полностью избавиться от практики выдавать замуж несовершеннолетних девочек в России невозможно из-за религиозных и национальных традиций. Об этом рассказала радио Sputnik адвокат, член Ассоциации юристов России Елена Киселева.

Ранее Росстат опубликовал данные о том, что в России снизилось число несовершеннолетних невест. С 1990 года по 2018 эта цифра упала в 15 раз. Если раньше было 72 тысячи таких невест, то теперь лишь 4 с половиной тысячи. Юношей, которые вступают в брак до наступления совершеннолетия и того меньше. В 2018 году таких было только 454.

Почему Россия полностью не может избавиться от практики вступления в брак до 18 лет, объяснила радио Sputnik адвокат Елена Киселева.

«У нас в России много наций смешано в одной стране. У некоторых традиции и религия позволяет выдавать девочку в раннем возрасте замуж. От обычаев и традиций мы никак не уйдем. Бороться с этим невозможно, поскольку браки такие неофициальные, а регистрируют они свои отношения в 18 лет. Эти традиции и обычаи сохраняться и запретить их никаким образом нельзя», - считает юрист.

По российским законам официально вступать в брак можно после наступления совершеннолетия в 18 лет. В некоторых случаях заключить брак можно и в более раннем возрасте, но для этого нужно решение суда, которое признает более юного гражданина дееспособным.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/