Эксперт: дедолларизация экономики РФ, о которой столько говорили, произошла

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Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 8,5 миллиарда долларов, сообщил американский Минфин. Что это значит, объяснил в эфире радио Sputnik финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Россия в июле продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень до 8,5 миллиарда долларов. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 ? на краткосрочные. Вложения России сократились с 10,85 миллиарда в июне или на 2,35 миллиарда долларов.

С апреля 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США.

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik прокомментировал данные о новом сокращении вложений РФ в государственные ценные бумаги США.

"Это было нужно, очевидно, по политическим мотивам. Вложения в американские бумаги сократили до минимума, чтобы развязаться с Америкой, чтобы она не шантажировала нас возможностью заморозить резервы, сделать какую-то гадость. Дедолларизация, о которой так долго говорили, произошла. Население валютные вклады не сокращает по старинке, а компании реально сократили свои вложения в валюту и свои активы завели в Россию. Наверное, это связано с тем, что значительная часть корпораций перекредитовалась в рублях после того, как возникли сложности с получением кредитов на Западе", ? считает Дмитрий Голубовский.

Он уверен, что на фоне общего объема золотовалютных резервов РФ сокращение вложений в ценные бумаги США не может быть чревато никакими проблемами.

"Нет никакой разницы с точки зрения масштабов всех резервов России между 10 и 8 миллиардами. Какие-то бумаги погасились, какие-то не купили. Для простоты можно считать, что в России объем резервов в долларах покрывает только текущие потребности в долларовой ликвидности для российских корпораций. То есть если у кого-то, предположим, будет какая-то напряженность с выплатами, ЦБ погасит эти бумаги, даст свою валюту. Объем долларовых резервов колеблется вокруг минимума, который ЦБ для себя установил", ? сказал Дмитрий Голубовский.

Одновременно с сокращением вложений в долларовые активы Россия наращивает долю драгметаллов в своих золотовалютных резервах. Так, в конце августа сообщалось, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2019 года выросли на 0,42% (+9,33 тонны) и на 1 августа составляли 71,3 миллиона унций (2217,68 тонны).

По оценке Bloomberg, за минувшее десятилетие Россия нарастила золотой запас в четыре раза. При этом за 2018-й котировки драгметалла подскочили на 42%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/