Александр Хуруджи рассказал про «черный список» судей

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Проект «черного списка» судей разрабатывается. Его цель – информирование общественности о деятельности судей, принимающих решения в отношении предпринимателей без учета рекомендаций Верховного Суда по этому поводу. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik правозащитник, федеральный секретарь «Партии роста», представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Ранее о намерении сформировать «черный список» судей сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Зачастую судебные коллегии вышестоящих судов, рассматривающих апелляционную жалобу, подходят к этому формально и оставляют ее в силе, что позволяет первым инстанциях продолжать выносить не соответствующие УПК решения. Отмены таких решений зачастую удается добиться только после направления жалобы в Верховный суд, который подходит к изучению решений судов первых инстанций очень детально. Наш рейтинг позволит обратить внимание судебных коллегий на деятельность коллег, и мы надеемся, что судьи задумаются о своей репутации в глазах общественности», – рассказал Александр Хуруджи.

В настоящий момент рассматривается несколько параметров оценки: и численные показатели, и экспертная оценка, отметил

«В качестве численных показателей рассматриваем соотношение числа удовлетворенных ходатайств следствия о заключении под стражу и об их продлении к общему числу рассмотренных ходатайств в отношении предпринимателей, количество оправдательных приговоров и отмененных решений в апелляционных и кассационных инстанциях и т.д. Для экспертной оценки планируем привлекать экспертов ЦОП БПК и другие экспертные группы», – рассказал Александр Хуруджи.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/