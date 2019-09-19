Качество и эффективность. В России отмечают День оружейника

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19 сентября в России отмечают День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Большая часть российского стрелкового оружия производится в Ижевске: там проходит Форум оружейников, участие в котором примет и президент РФ Владимир Путин. В этом году празднование посвящено 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора Михаила Калашникова.

О состоянии российского ОПК в интервью радио Sputnik рассказал военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег Фаличев. По словам эксперта, страна никогда не должна забывать о развитии своего ОПК. И расслабляться нам нельзя, на пятки наступают Китай и американцы.

«Если говорить о средней температуре по больнице, то в целом все неплохо. Но если вспомнить лихие 90-е и начало 2000-х, остается еще много проблем, о которых тоже нужно говорить. И, тем не менее, ОПК на подъеме, внимание к нему большое. Более того, президентом поставлена задача, чтобы уже к 2025 году 30% продукции ВПК составляла гражданская продукция или продукция двойного назначения. А это громадная проблема для производителей. Тут ведь самолет еще можно попробовать сделать другой, из военного – гражданский. А вот как из ракеты сделать холодильник? Тут требуется и изучение рынка, и вложение новых громадных средств», – рассказал Олег Фаличев.

Проблема в том, что упор сделан на создание вооружений «Судного дня», рассказал в интервью радио Sputnik военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин. По его словам, важнее уделять внимание вооружениям, которые будут использованы в локальных конфликтах.

«Это наш «Посейдон», «Буревестник». А их реальное применение – вопрос весьма гипотетический. Потому что они будут применяться в условиях всеобщей ядерной войны, вероятность которой, по моему мнению, невелика. А главное – уделять внимание вооружениям, которые будут использованы в локальных конфликтах. Это фронтовая авиация, артиллерия, беспилотники, системы залпового огня и робототехнические комплексы», – рассказал Владимир Карякин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/