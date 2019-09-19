Цена на рыбу в России вырастет на 70%

/В России/

К Новому году Россию ждет рост цены на красную рыбу на 70%, и это не предел. Об этом рассказал радио Sputnik руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов.

К сентябрю рыба уже подорожала на 40-45%. Причина этого, по мнению Тимура Митупова, снижение улова и рост экспорта.

«В нечетные годы улов рыбы традиционно снижается. В четные повышается. Это зависит от популяции рыбы, которая в нечетные годы снижается, а в четные годы увеличивается. На данный момент мы выловили на 40% меньше, чем в 2018 году. Вместе с этим у нас увеличился экспорт на 30%. В первую очередь, в Японию, Корею и Китай», - рассказал эксперт.

По данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке в этом году выловили 458 тонн красной рыбы. В прошлом году эта цифра достигала 677 тонн.

Как объяснил радио Sputnik Тимур Митупов, такое падение улова сильнее всего отразиться зимой.

«Снижение вылова и рост экспорта значительно повлияло на рост цен на рыбу. Сейчас рост цен - это 40-45%. К Новому году, когда будет сильный рост спроса на рыбу, то будет и рост цены. Я прогнозирую скачок цен до 70%», - уверен аналитик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/