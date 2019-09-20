Зачем отменять профессиональные праздники?

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С профессиональными праздниками в России происходит «вакханалия», которую надо закончить. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, профессий со своими праздниками значительно больше, чем дней в году и это создает путаницу.

Ранее в СМИ попала информация, что из российских календарей могут исчезнуть День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Это связано с тем, что документы советских времен об учреждении этих праздников попадают под так называемую «регуляторную гильотину».

«Профессиональные праздники позволяют акцентировать общественное внимание на престижность и важности того или нового труда. Эти праздники возникли в СССР, и в тот период времени они носили более узкий характер, чем сейчас. К сожалению, со второй половины 2000-х годов началась некоторая вакханалия. Все виды профессий через указы президента пытались получить себе какой-то день. В конечном итоге это вылилось в то, что профессий много, а дней в году всего 365», - объяснил эксперт.

По его словам, сокращение количества профессиональных праздников – мера необходимая.

«Было бы правильно оставить те праздники, которые имеют сверхвысокую социальную значимость. Таких мы насчитаем десяток. День учителя, День врача, например. Все остальное имело бы смысл перевести в памятные дни, не более того», - сказал Сафонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/