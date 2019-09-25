Поиск «стрелочников», а не системных причин: эколог о лесных проверках

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Главный риск масштабных проверок лесопользования в России, которые анонсировал генеральный прокурор Юрий Чайка, в том, что они превратятся в поиск «стрелочников», а не в устранение системных проблем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный редактор журнала WWF России «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков.

Ранее Юрий Чайка объявил, что в России пройдут проверки лесного фонда. По словам генерального прокурора, они состоятся в первом полугодии 2020 года. В рамках проверок также планируется дать официальную оценку масштабным лесным пожарам в 2018-2019 гг.

Как рассказал радио Sputnik Николай Шматков, проверка лесов – идея хорошая, но есть риск, что она превратиться в поиск «стрелочников».

«Летние пожары подогрели лесную тему. Люди стали обращать внимание, и поэтому органы власти стали тоже обращать внимание и реагировать. Это правильно, поскольку молчать и не делать ничего - это была худшая стратегия. Единственное, есть опасение и есть риск, что проверки сведутся к выявлению «стрелочников», а не причин. Вот это у нас при проверках хорошо получается. Ну, поймают каких-то незаконных лесорубов или случайного человека на пожаре, но вот приведет ли это к системному исправлению ситуации - это большой вопрос», - пояснил эколог.

Летом 2019 года лесные пожары в Сибири стали одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. На пики пожар охватывал более 3 миллионов гектаров леса. В ряде регионов России для борьбы с пожаром вводили режим ЧС.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/