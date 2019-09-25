Депутат рассказал об отмене комиссий в банкоматах

/В России/

Государство должно вмешаться и ограничить размеры комиссии банков за переводы и снятие наличных, рассказал в интервью радио Sputnik один из инициаторов законопроекта, заместитель руководителя фракции Политической партии Справедливая Россия, первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. По его словам, доходы населения падают, и давать банкам наживаться на гражданах – верх цинизма. Валерий Гартунг добавил, что компромиссом может быть не отмена, а резкое ограничение комиссии.

«Мы давно должны были принять решение об ограничении размеров платежей, которые банки взимают с каждой транзакции. Финансовый рынок России сегодня монополизирован крупнейшими государственными банками, которые навязывают потребителям явно завышенные тарифы на перевод денег с карты на карту, на снятие наличных в банкоматах. У граждан порой нет выбора: в регионе может доминировать один банк, они не могут пойти открыть счет в другом банке и вынуждены тратить отдавать банку заработанные деньги, с которых они оплатили все налоги. Финансисты будут сопротивляться: они зарабатывают почти полтора трлн. рублей со стороны», – рассказал Валерий Гартунг.

Законопроект внесен в Госдуму 24 сентября. Ограничения планируется ввести только на операции в рублях и по дебетовым картам.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/