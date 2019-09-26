Балконные запреты: без курения, шашлыков и свечей

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С 1 октября на балконах нельзя будет курить, жарить шашлыки или устраивать ужин при свечах. Правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Использовать открытый огонь нельзя будет на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Новые правила не коснутся специальных мест для курения.

Этот запрет уже фактически действует как минимум год, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов.

«Не было такого, чтобы где-то в Москве или регионах преследовали людей, которые курят или жарят шашлыки на балконе. Ничего не меняется, просто есть еще одно желание еще одной правительственной организации поработать с курильщиками. Ничего нового в ответе курящего населения не будет – люди продолжат курить. Не учитываются социальные последствия – у людей накапливается раздражение. Половина населения каждый день прикасается к сигарете, и уже шесть лет это пытаются запретить», – рассказал Андрей Лоскутов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/