Запрос кредитного рейтинга без согласия потребителя. Чем это опасно?

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Запрос кредитной истории и кредитного рейтинга без согласия потребителя снижает его кредитный рейтинг. Обращение банка в бюро кредитных историй (БКИ) негативно скажется на потребителе, даже если человеку в итоге не был выдан кредит или займ. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь проекта «За права заемщиков» ОНФ Александра Бурцева. По ее мнению, когда потребителю действительно понадобится займ или кредит, все финансовые организации откажут ему на основе плохого кредитного рейтинга. И тогда есть большие риски ухода потребителей на черный рынок к черным и серым кредиторам.

Ранее банкиры из ассоциации «Россия» попросили у Центробанка разрешения запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) скоринговый балл заемщика без его согласия.

«Обращение банка в БКИ негативно скажется на потребителе, даже если человеку в итоге не был выдан кредит или займ. Если инициативу не проработать от рисков и последствий, это нанесет большой вред всему финансовому рынку и скажется на экономике. Когда человеку нужны деньги, он идет туда, где дают – к черным и серым кредиторам, которые не регулируются ЦБ, не соблюдают закон, у которых чудовищные процентные ставки, невыгодные условия по займам и кредитам. В конечном счете, белый рынок НФО несет колоссальные репутационные риски только из-за черного рынка кредитования. При этом микрофинансовый рынок в некоторых отдаленных регионах выполняет полезную роль – обеспечивает финансовую доступность там, где нет крупных банков», – рассказала Александра Бурцева.

Эксперт так же перечислила основные факторы, которые влияют на кредитный рейтинг.

«Первое – это качество кредитной истории, своевременность исполнения обязательств, длительность кредитной истории. Например, рейтинг может снизиться при систематических просрочках. Еще один фактор – количество текущих кредитов и займов. Если их слишком много, вероятность просрочки в новом займе возрастает. Учитывается и тип кредита – небольшой потребительский кредит скажется меньше, чем ипотека. Также влияет частота обращений за кредитами: нормальным считается получение двух-трех кредитов в течение пяти лет. Учитываются стаж и место работы, частота досрочного погашения», – рассказала Александра Бурцева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/