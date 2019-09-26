Объединение «Карусели» и «Перекрестка» назвали предвестником кризиса

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Объединение брендов «Карусель» и «Перекресток» - это предвестник кризиса в России. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik экономист Максим Козырев. По его словам, владелец этих магазинов российский ритейлер X5 Retail Group хочет быть сильнее к моменту наступления кризиса.

Ранее стало известно, что 91 гипермаркет «Карусель» в России ждет трансформация. Треть из них будет переделаны в супермаркеты «Перекресток», а остальные закроют или попробуют улучшить.

Причиной объединения эксперты называют падение прибыли от гипермаркетов из-за развития интернет-торговли и роста рынка магазинов у дома. Однако, причины объединений могут быть и более серьезные, рассказал радио Sputnik Максим Козырев.

«От хорошей жизни не объединяются. Скорее всего, что у какой-то из этих компаний есть проблемы для самостоятельного продолжения деятельности на рынке. Наличие таких объединений является косвенным признаком того, что мы приближаемся к кризису экономическому и политическому. Компании хотят быть сильнее до его наступления», - пояснил экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/