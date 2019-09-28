В Сочи к длительному сроку лишения свободы приговорен лжезастройщик, совершивший хищение свыше 32 миллионов рублей

/В России/

Согласившись с предложением государственного обвинителя прокуратуры Центрального района города Сочи Краснодарского края, суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя Владимира Рогозина.

Он признан виновным за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что с апреля по июнь 2017 года Рогозин в агентствах недвижимости г. Сочи через привлеченных риелторов и менеджеров по продажам неосведомленных о его преступных намерения организовал привлечение средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Высокогорная, 54-б.

При этом он скрывал сведения об отсутствии у него разрешительной документации на строительство.

От 23 потерпевших он получил в качестве задатка по договорам купли-продажи помещений от 1 до 2 млн рублей, а всего свыше 32 млн рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Судом ему назначено наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного в ходе предварительного расследования наложен арест.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-k-dlitelnomu-sroku-lisheniya-svobody-0