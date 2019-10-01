Итоги курортного сезона или как отдыхают в России

/В России/

Традиционный курортный сезон окончен. И хотя бархатный сезон продлится ещё до начала октября, основной поток российских отпускников получил свою порцию солнечного тепла, морского прибоя, овощей и фруктов, шашлыков и чебуреков, а также гостиничного и прочего сервиса. Самое время подводить итоги.

Речь пойдёт о той части курортной инфраструктуры, которая расположена на Крымском побережье и конечно же, детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Победные реляции

В силу своих профессиональных журналистских обязанностей этим летом мне пришлось побывать практически во всех наиболее популярных точках курортного отдыха ЮБК. Именно так ещё с советских времён принято называть в официальных документах южный берег Крыма, где традиционно сосредоточены основные туристические ресурсы региона. Однако воздержусь пока от личных впечатлений. Предоставлю слово Председателю Совета министров РК Сергею Аксенову, который недавно на своей официальной странице в социальной сети поделился своим взглядом на итоги летнего сезона.

По его словам сезон явно удался — число туристов, посетивших республику в этом году, приближается к 6 миллионам: количество отдохнувших в Крыму на 1 сентября составляет 5,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2018 году. По информации Министерства курортов и туризма республики, 58% отдыхающих, прибыли в регион по Крымскому мосту. Средний уровень загрузки «средств размещения» составил 70%, в ряде районов — более 95%.

Оптимистичное настроение начальства полностью разделяет и глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, который считает, что «этот сезон явно очень успешный, очень хороший по количественным, и я уверен, что и по качественным показателям тоже. Туризм в Крыму на подъеме и это приоритетное направление будет развиваться и дальше. Если говорить о качественных показателях, то первое полугодие дало прирост бюджетных поступлений от сферы туризма на 25%. Мы видим серьезный интерес инвесторов к нему: от лайт-инвестирования, такого как создание глэмпингов и кемпингов, до достаточно серьезных инфраструктурных проектов, которые планируются, например, в Сакском регионе, западном и восточном Крыму». Список победных реляций можно было бы продолжать и дальше. Однако, думаю, в этом нет необходимости – все они похожи, как близнецы-братья.

С пафосом и мокрицами

К сожалению, мои личные впечатления значительно отличаются от победного тона туристического начальства. В Крыму не была довольно давно, и честно признаюсь, ожидала увидеть более значительные изменения. Не буду оспаривать количественные показатели, о них мы ещё поговорим, а вот качество предлагаемого сервиса явно, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Но начну с хороших впечатлений: с погодой нам повезло, и крымская природа была точно такая, же прекрасная, как и во времена детства и юности. Мост, соединяющий полуостров с российским берегом просто великолепен. Отдыхающих, как из России, так и из Украины, действительно очень много. Но…

Огромное количество частных мини-отелей, кемпингов и хостелов построены без всякого плана и просто-напросто мешают себе и отдыхающим, загораживают дорогу к морю. Рекламные предложения в большинстве не соответствуют реально предоставляемым условиям проживания.

В Коктебеле нам предложили на пять человек (трое взрослых и двое детей) номер с двумя спальнями. На деле это оказался номер с одной спальней, проходной комнатой и прихожей. Правда, в прихожей и комнате присутствовали диваны. Видимо это обстоятельство и позволяло хозяевам считать, что две спальни в наличии. Из постельного белья – один комплект, плюс мокрое одеяло, заправленное в пододеяльник.

Дорога к морю стоит отдельного рассказа – огромное количество дешевых столовых, чебуречных, шашлычных. Ароматы перегорелого мяса и некачественного постного масла. Толпы людей, через которые приходится продираться, чтобы наконец-то выйти на пляж. Туалетов нет практически нигде, не на пляжах, ни в ближайших точках общепита.

Следующим местом нашего крымского путешествия был легендарный Новый Свет. Гостиница имени не менее легендарного князя Голицина. Того самого, который прославил крымское шампанское и портвейн среди гурманов всего мира. Гостиница по внешне вполне соответствует легенде. Сплошной мрамор… Своя парковая зона с беседками и скульптурами в античном стиле. Между тем при всей пафосности нет своего паркинга и то, что гордо именуется гостиничным пляжем, трудно назвать таковым даже по советским меркам. В номерах пыльные одеяла. Мокрицы в душевой. У горничной в выходные дни выходной. Ресторан работает только для завтрака.

Отдельно о ценах. В Коктебеле с нас «содрали» семь тысяч. А в «князе Голицыне»один номер с мокрицами 9 тыс. в сутки, другой 6300. Получить чеки было не возможно. Персонал общается с отдыхающими на уровне; «А чего вы хотели?» и «Не хотите – не живите!». В целом в Крыму подобный сервис гордо именуется «классом Люкс». Могу себе представить, какие условия предлагаются в гостиницах с не столь звучным статусом…

В расчёте на «бюджет»

Между тем, основной козырь туристического начальства — постоянно увеличивающиеся количество отдыхающих. Да, действительно, с цифрами трудно спорить… Однако их структура вряд ли соответствует тезису об улучшении условий крымского отдыха.

Основной поток туристов попадает на полуостров через Крымский мост — 58%, еще 27% прилетают самолётами и 15% — через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на границе с Украиной.

Большинство отдыхающих прибывает на собственном автотранспорте и предпочитают не останавливаться в одном месте надолго – то есть кочуют по полуострову, выбирая для отдыха «бюджетные» кемпинги и маленькие частные гостиницы. По свидетельству местных отельеров массовый турист не готов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800 за сутки. На семью. Цена койко-места 250-300 рублей и не выше…

Можете себе представить, какие условия сервиса предлагаются в этом ценовом диапазоне. Говорить о соответствии цены и качества пока не представляется возможным. Крымский «люкс» уже вошёл в анекдоты. Пафосные отели совершенно произвольно присваивают себе желаемое количество «звёзд» при этом совершенно не беспокоясь о соответствии мировым стандартам.

Дешевые столовые пока ещё в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительнее. Везут с собой мешки продуктов, в Крыму, особенно в курортных посёлках, цены однозначно выше, чем даже в Москве.

Дотянемся до «звёзд»?

Между тем в Ростуризме в целом в курсе ситуации, которая складывается на полуострове. Как нам объяснили в пресс-службе главного российского туристического ведомства с 3 августа вступило в силу постановление Правительства о внесении изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Соответствующий Закон был принят Государственной Думой ещё в 2017 году.

Новые правила предписывают предоставление гостиничных услуг только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определённой категории. Согласно принятому закону, она станет обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — более 15 номеров. А с 1 января 2021 года правила вступают для всех гостиниц.

«Звезды» будут присваивать организации, получившие специальную аккредитацию. Контролировать их будет Ростуризм. При этом свидетельство о присвоении класса будет действовать три года с даты принятия соответствующего решения. Без «звезды»работать будет запрещено.

По мнению депутата Государственной Думы от Краснодарского края Владимира Синяговского постановление Правительства, прежде всего, направленно на повышение качества гостиничных услуг предоставляемых гражданам, Очень важно, что в нём оговаривается система контроля над присвоение мотелю соответствующей квалификации.

Сегодня ещё существует практика, когда гостиница сама себе присваивает определённую «звёздность». Соответственно и плата за проживание повышается, а на самом деле, предоставляемые услуги не соответствуют принятым стандартам. Такая ситуация недопустима и контролирующие органы должны обратить особое внимание именно на соответствие квалификационной категории качеству работы в гостиничном бизнесе.

Необходимо отметить, что Владимир Синяговский знаком с предметом разговора не понаслышке. В Краснодарском крае свои давние традиции туристического бизнеса, и с качеством сервиса на черноморском побережье дела обстоят не в пример лучше, чем в Крыму.

«Орлёнок» и не только

Именно в этом регионе отдельное и самое пристальное внимание уделяется детскому оздоровительному отдыху. Начнём с «Орлёнка».

Думаю, что это место детского отдыха не нуждается в отдельных рекомендациях. «Орлёнок» ещё с советских времен хорошо известен не только в России, но и далеко за её пределами. В 90-е годы лагерь переживал не лучшие времена… Однако за последние десятилетия в Краснодарском крае было сделано максимум возможного, чтобы возродить былую славу «Орлёнка».

В этом августе лагерь стал базой для тематической смены — финальный этап Всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления». В смене приняли участие 700 школьников 6–10-х классов из более 60 субъектов России.

По словам директора Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александра Джеуса, «РДШ традиционно объединяет активных и целеустремленных ребят, которые готовы к участию в значимых для страны проектах, умеют генерировать идеи, развивать их в команде единомышленников и делиться своим опытом с окружающими. «Орлёнок» является той инновационной площадкой, где можно реализовать свой потенциал, получить систематизированные навыки организации любого дела».

Отдельно об условиях проживаниях – стандартный номер на восемь человек. Свой душ и туалет. В одном «блоке» две комнаты, то есть всего 16 ребят. Тут же находится комната вожатого. Каждый «блок» оснащён своей мини прачечной. Цены: в среднем путёвка стоит около 50-ти тысяч. До 95% стоимости оплачивает предприятие или организация, направляющая ребёнка на отдых. Так что для семьи это не слишком накладно.

Правда есть родители, которые покупают путёвки за полную стоимость, но таких не много. Ещё одна примета времени – существуют предложения, так называемого ВИП класса. Тут предусмотрены особые условия питания и проживания.

Кто-то может подумать, что «Орлёнок» всё таки исключение из правил… Не будем спорить. Действительно это лагерь с давними традициями куда стремятся попасть дети со всей России. Однако, условия и программы в других детских оздоровительных центрах Краснодарского края мало чем уступают своему прославленному собрату.

С надеждой на будущее лето

Детский лагерь «Сигнал» в селе Кабардинка неподалеку от Новороссийска. Директор Нина Очередько считает, что здесь существует своё во многом эксклюзивное направление, дающее детям не только возможность отдохнуть, но и узнать много нового об истории своей Родины. В лагере регулярно проводятся тематические мероприятия, встречи с интересными людьми, специалистами по воинской истории Новороссийска. Условия проживания, медицинское обслуживание в «Сигнале» ничуть не хуже, чем в «Орлёнке», а в чём-то даже и превосходит. Цены примерно такие же – в среднем 50-60 тысяч за путёвку. К слову сказать, ВИП условия существуют и здесь.

«По моему мнению нынешний летний сезон прошёл очень неплохо», — считает депутат ГД от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – «Конечно, были и проблемы, в основном касающиеся детских лагерей, находящихся в частной собственности. Но администрация Новороссийка, региональная власть с большим вниманием отнеслась к организации детского отдыха. Не могу не отметить, что только в «Орлёнке» в этом году отдохнуло около трёхсот ребят из пострадавшей от наводнения Иркутской области. Вообще, именно с детского отдыха, с качественной его организации во многом начинается социальная адаптация молодого поколения. Ребята увозят с собой впечатления, которые будут на многие годы определять их отношение к стране, государству… И мы должны понимать, какая ответственность лежит на всех кто занимается этой важнейшей работой.»

С Владимиром Синяговским трудно не согласится. Правда, хочется добавить, что и взрослые, приезжая на отдых к Чёрному морю рассчитывают на не меньшее внимание и заботу. И очень хочется надеяться, что наши крымские впечатления нынешнего курортного сезона были досадным исключением из правил.

Магдалина Думская

Источник: http://gosnovosti.com/2019/09/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85/