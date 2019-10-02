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Аналитик о «кресте смерти»: супер падения рубля не будет

Страшного падения рубля ждать не стоит, успокоил в интервью радио Sputnik аналитик «БКС» Иван Копейкин. По его словам, на графике ничего страшного не образовалось, идет коррекционное движение.

Ранее эксперты заявили, что российский рубль сформировал «крест смерти». 1 октября ходе биржевых торгов рубль подешевел на 50 копеек по сравнению с американским долларом и на 80 копеек по отношению к курсу евро. По их мнению, в ближайшей перспективе национальная валюта «рухнет» ниже этих показателей.

«Риски, безусловно, есть, в первую очередь связанные с торговыми войнами, замедлением мировой экономики. Но есть и позитивные факторы в виде стимулирования. Стимулирование идет практически от всех мировых ЦБ, оно способно предотвратить сильные снижения российской валюты. Ничего супер страшного не будет. В России остаются не очень высокие, но высокие процентные ставки, выше, чем в аналогичных странах, вроде Бразилии. Супер падения не ждать», – рассказал Иван Копейкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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