Послабления в Налоговом кодексе? Разбираем с экономистом

/В России/

Минфин хочет расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Сокращается срок безналогового пребывания в России со 183 дней до 90. И даже, если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Это абсолютно правильный шаг и пойдет только на пользу российской экономике, заявил в интервью радио Sputnik руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай

Милоголов.

«Уравнивание ставок для резидентов и нерезидентов - это абсолютно правильный шаг. Если мы посмотрим на зарубежную практику, то практически ни в одной стране такого нет, когда была бы внутренняя ставка для резидентов существенно ниже, чем ставка для нерезидентов. Эта инициатива устраняет имеющийся дисбаланс налоговой системы. Это положительно повлияет на положение мобильных кадров, особенно квалифицированных работников, который часто меняют страну, с высоким уровнем дохода. Российская экономика станет более конкурентоспособной с точки зрения конкуренции за квалифицированные кадры, за мобильную рабочую силу, а так же с точки зрения инвестиций, например, в российскую недвижимость», - объяснил экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/